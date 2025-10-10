Computertrends  »  Vyzkoušeli jsme: sluchátka Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeBuds 7i jsou nová bezdrátová sluchátka do uší, která míří především na uživatele očekávající efektivní potlačení hluku a spolehlivé funkce pro komunikaci. Model přichází s cenou 2 499 Kč ve třech barevných variantách.

Konstrukce vychází z ergonomických křivek a zaoblených tvarů. Design sluchátek je takový konz. ervativní, nijak výstřední, což samozřejmě nemusí být na škodu. Rozhodně nejsou taková extravagantní jako Huawei FreeBuds 6. Sluchátka dobře sedí v uších, v balení najdete čtyři velikosti silikonových nástavců. Tu správnou velikost si vyberete intuitivně, nebo si ji můžete ověřit v aplikaci AI Life. Celková hmotnost sluchátek je nízká, materiálové zpracování působí solidně. Nabíjecí pouzdro má standardní rozměry a tvar obvyklý u této kategorie produktů.

Základem je 11mm dynamický měnič se čtyřmi magnety a certifikací Hi-Res Audio. Frekvenční charakteristika pokrývá standardní rozsah s důrazem na střední pásmo a přenos detailů. Zvuk působí vyvážený s mírným zvýrazněním basů. Při vyšších hlasitostech nedochází k výraznému zkreslení, sluchátka zvládají i náročnější žánry bez problémů.

Aktivní potlačení hluku pracuje prostřednictvím technologie Intelligent Dynamic ANC 4.0. Systém se přizpůsobuje okolnímu prostředí a dokáže eliminovat konstantní ruchy typu klimatizace, dopravních prostředků nebo ventilátorů. Při náhlých změnách hlasitosti reaguje s mírným zpožděním. Ultravelký vzduchový otvor pomáhá s absorpcí rušivých zvukových vln a celkově zlepšuje účinnost ANC.

Mikrofonní sestava se skládá ze tří akustických mikrofonů a jednoho mikrofonu s kostní vodivostí. AI algoritmus filtruje hlas během hovorů a podle výrobce zvládá prostředí s hlukem až 90 dB. V praxi jsou hovory dobře srozumitelné i v rušnějších prostorách, kvalita přenosu hlasu je na dobré úrovni.

Zajímavou funkcí je ovládání pohybem hlavy – přikývnutím lze přijmout hovor, zavrtěním odmítnout. Funkce funguje spolehlivě, vyžaduje však výraznější pohyby hlavou. Lze dokonce zapnout i nastavení zvuku podle otočení hlavy. Pokud se díváte rovně, zvuk jde obou sluchátek, pokud hlavu otočíte, začne hrát výrazně jen jedno. Standardní dotykové ovládání je k dispozici také a reaguje bez zbytečných prodlev.

Výdrž baterie odpovídá standardu a lze ji prodloužit prostřednictvím pouzdra. Párování s Android i iOS zařízeními probíhá standardně přes Bluetooth, stabilita spojení je dobrá.

Huawei FreeBuds 7i představují solidní volbu pro uživatele hledající sluchátka se spolehlivým ANC a funkcemi pro komunikaci. Cena 2 499 Kč je v kontextu vybavení a konkurence rozumná. Model zaujme především praktickými funkcemi a celkově vyváženým výkonem napříč všemi oblastmi použití.

 

