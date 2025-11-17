Computertrends  »  Vyzkoušeli jsme: venkovní (nejen) vánoční světla Govee RGBICW

Vyzkoušeli jsme: venkovní (nejen) vánoční světla Govee RGBICW

Radan Dolejš
Včera

Osvětlení Autor: Radan Dolejš

Testované osvětlení patří mezi nejpokročilejší chytré outdoorové LED systémy na trhu pro dekorační i praktické nasvícení fasád, zahrad či teras. Výrobce kombinuje kvalitní hardware s několika prvky, které v běžné konkurenci chybí, a to nejen co se týče světelného výkonu, ale hlavně způsobu instalace i možnosti ovládání.

Instalace je díky dělení třicetimetrového světelného řetězu na šest segmentů (každý obsahuje 12 RGBICW bodových lamp) výrazně snazší než u delších souvislých pásků, které často komplikují manipulaci i montáž okolo členitých prvků stavby. Segmenty lze na fasádě, v zahradě nebo na plotě rozvést přesně tam, kde je světlo potřeba – bez nutnosti krkolomného tvarování a desítky spojovacích úchytů. Výrobce na každou LED předlepil oboustrannou lepící 3M pásku (a do prodejního balení dal dostatek náhradních), která skutečně dobře drží jak na omítce, tak na kovových a plastových površích. Je ovšem třeba počítat s tím, že při montáži v chladnějším počasí je vhodné lepicí plochu krátce předehřát (např. fénem nebo teplovzdušnou pistolí); výrazně tím zvýšíte pevnost spoje a předejdete odlepování v prvních týdnech po instalaci.

Světelný výkon je v kontextu dekoračních systémů nadprůměrný – LED bodová světla svítí jasně, s velmi věrným barevným podáním a skutečně neutrální bílou (díky samostatným LED W). Řetěz potěší i při osvětlení větší plochy domu nebo zahrady, a to jak pro atmosférické, tak čistě funkční nasvícení. Daleko větší světelný efekt dosáhnete, pokud jsou světla umístěna před nějakým pevným povrchem třeba zdí, než pokud jsou umístěna v prostoru třeba zespodu zábradlí. Svítivost každé lampy je 40 lumenů; dohromady dostanete přes 2800 lumenů, což už stačí na efektní nasvícení objektu i na pořádnou zahradní party. Jakože to svítí opravdu hodně, osvětlení terasy ve dvanáctém patře dělá poměrně velkou světelnou diskotéku ještě v přízemí.

To, co Govee RGBICW posouvá na zcela jinou úroveň ve srovnání s běžným RGB osvětlením, je aplikace Govee Home. Umožňuje vedle klasických scénických režimů (přes 100 přednastavených svíticích režimů podle ročního období, svátků i nálad) tvořit vlastní varianty prakticky bez omezení. Skvělá je možnost editace barev po jednotlivých segmentech, což umožňuje dosáhnout složitých světelných přechodů, gradientů nebo dynamických efektů na jedné linii. Kdo chce, může nechat aplikaci pomocí integrovaného mikrofonu synchronizovat světla s hudbou – v reálu světla reagují na rytmus skutečně svižně.

venkovní osvětleníAutor: Govee

Absolutním trumfem je pak vestavěná AI, díky které lze i bez znalosti programování zadávat vlastní efekty a barevné postupy – prostě napíšete, jaký výsledek chcete (např. „chci postupný východ slunce s modro-růžovou vlnou“) a aplikace automaticky vytvoří odpovídající scénu včetně plynulých přechodů. Kupříkladu dovede vytvořit českou vlajku, tak aby nedošlo k záměně s ruskou, nebo třeba vytvořit „pořádnou diskotékovou divočinu“. Kombinační možnosti a výsledný efekt jsou v praxi téměř neomezené.

Podpora protokolu Matter znamená bezproblémové začlenění světel do chytré domácnosti přes Google Home, Apple HomeKit nebo Alexa. Ovládání je možné jak z aplikace, tak hlasem, a to třeba jen pro zapnutí, změnu jasnosti nebo přepnutí scény.

Celkově jde o promyšlený systém, kde se snoubí robustnost, vysoká životnost (IP67, UV odolnost, životnost až 50 000 hodin) a komfort jak při instalaci, tak při každodenním používání. Govee RGBICW je vhodné jak pro trvalé nasvícení objektů, tak pro efektní dekorace na akce či svátky – maximální univerzálnost garantuje nejen hardware, ale hlavně výjimečně dotažená aplikace s AI podporou, která je v segmentu chytrého osvětlení jednoznačně nadstandardem.

Autor aktuality

Radan Dolejš

