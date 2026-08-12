DJI dává na trh mikrofon Mic Mini 2S s interním záznamem až 28 hodin a AI potlačením hluku

Společnost DJI uvádí na trh bezdrátový mikrofon DJI Mic Mini 2S. Jde o první model z řady Mini, který disponuje interním záznamem zvuku, a navazuje na dříve uvedený model Mic Mini 2. Zařízení kombinuje 32bitové plovoucí nahrávání, vestavěné úložiště s kapacitou až 28 hodin záznamu, konektivitu 4TX + 1RX napříč generacemi produktové řady a dvouúrovňové AI potlačení šumu.
Záznam bez rizika ztráty dat
DJI Mic Mini 2S podporuje interní nahrávání ve formátu 32-bit float, což tvůrcům obsahu přináší větší flexibilitu při práci s dynamickým rozsahem zvuku v postprodukci. Zařízení zachytí široké spektrum hlasitosti, od tichého šepotu po náhlé hlasité zvuky, bez zkreslení signálu. Každý vysílač obsahuje přibližně 14,5 gigabajtu vestavěného úložiště, které v běžném 24bitovém režimu umožňuje záznam až 28 hodin audia.
AI potlačení šumu a úprava tónu hlasu
Mikrofon nabízí dvouúrovňové AI potlačení šumu přizpůsobené různým podmínkám nahrávání. Základní úroveň redukuje interiérové zvuky pozadí, jako je hluk ventilátorů, klimatizace nebo dozvuk místnosti, silnější úroveň pak odstraňuje agresivní venkovní hluk a zachovává srozumitelnost řeči.
Funkce Clipping Control automaticky tlumí zvuk při náhlých hlasitostních špičkách, funkce Loudness Balance udržuje konzistentní úroveň výstupu u rozhovorů a živých vysílání. K dispozici jsou také tři přednastavené tónové profily hlasu – Regular pro vyvážený a přirozený zvuk, Bright pro vyšší srozumitelnost a Rich pro plnější a teplejší tón.
Podpora vícemluvčích produkcí
Jeden přijímač (RX) lze současně propojit až se čtyřmi vysílači (TX), což systém předurčuje pro diskuse u kulatého stolu, podcasty, rozhovory nebo produkce menších skupin. DJI Mic Mini 2S je zpětně kompatibilní s vysílači Mic Mini a Mic Mini 2 a s mobilním přijímačem řady DJI Mic. Uživatelé tak mohou rozšiřovat stávající vybavení bez nutnosti kompletní výměny systému.
Kompaktní konstrukce a personalizace vzhledu
Vysílač váží přibližně 12 gramů a nabízí připevnění pomocí klipu i magnetickým způsobem. Přední magnetický kryt je odnímatelný, což umožňuje personalizaci zařízení. K dispozici je osm barevných magnetických krytů, představených již u modelu Mic Mini 2 a prodávaných samostatně. DJI zároveň uvádí limitovanou řadu krytů DJI Mic Mini 2S Time Series Magnetic Front Cover, vytvořenou ve spolupráci s ilustrátorkou Victo Ngai.
Integrace s ekosystémem Osmo
Vysílače DJI Mic Mini 2S se nativně připojují k vybraným kamerám Osmo, konkrétně k modelům Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano a Osmo Action 6. Funkce OsmoAudio Direct Connection přenáší zvuk v kvalitě 48 kHz / 24 bitů přímo do těchto zařízení bez nutnosti použití přijímače.
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