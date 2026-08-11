Netflix si udržuje první místo na českém trhu, Disney Plus roste nejrychleji

Streamovací trh v České republice zaznamenává mezi lednem a červnem 2026 výrazné přesuny podílů mezi jednotlivými platformami. Vyplývá to z pololetní zprávy společnosti JustWatch, streamovacího průvodce s více než šedesáti miliony měsíčních uživatelů ve sto čtyřiceti zemích.
Disney Plus roste nejrychleji ze všech sledovaných služeb
Nejsilnější meziroční růst na trhu zaznamenal Disney Plus. Platforma si od druhého čtvrtletí 2025 polepšila o osm procentních bodů na 20 procent, čímž se posunula na druhé místo žebříčku. Navzdory tomuto posunu zaznamenala Disney Plus v samotném druhém čtvrtletí 2026 pokles o jeden procentní bod.
Netflix zůstává lídrem, zaznamenává však nejstrmější pokles
Netflix si udržel první místo s podílem 22 procent. Jde zároveň o službu s nejstrmějším meziročním poklesem na trhu, a to o šest procentních bodů za poslední rok.
Amazon Prime Video kleslo na třetí místo
Amazon Prime Video ztratilo meziročně čtyři procentní body a s podílem 18 procent se posunulo na třetí příčku žebříčku.
Apple TV a HBO Max posilují, žebříček rozšiřují noví hráči
Solidní meziroční růst zaznamenaly také Apple TV a HBO Max, a to o čtyři, respektive tři procentní body. V žebříčku se v tomto pololetí poprvé objevily služby Oneplay, Canal+ a PrimaPlus.